6 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 6 июня, в православном календаре день памяти святого Симеона Столбника. Родился он после долгих молитв его матери, которая пообещала, что отдаст ребенка на служение Богу. Еще в детстве мальчик вел себя очень сдержанно, а когда вошел в юные годы, умерли его родители. Оставшись сам, он отдал все свои пожитки бедным, пошел в монастырь, где подвизался на столбе.

В монастыре Симеон отчаянно сражался с греховными помыслами, постоянно постился и молился. За свою благочестивую жизнь получил от Господа дар чудотворения, умел предвидеть будущее.

Приметы 6 июня

Народные приметы 6 июня / Фото: Pexels

Утром ощутит запах травы к дождям днем.

В ночь на 6 июня теплая ночь, значит уродят плоды.

Уже цветут калина и земляника – ждите урожая сыроежек.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным поверьям 6 июня запрещено рвать цветы шиповника. Если это сделать, то можно избавиться от близкого человека. Также не стоит затевать купание или стирку на эту дату, ведь можно смыть свой талан. Также запрещается ругаться, злословить, ссориться.

Что можно делать завтра

В этот день было принято планировать свое будущее, для этого составляли перечень дел в месяц. Также 6 июня удачный день для пополнения запасов лекарственных трав.

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