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Падение самолета в США: новые подробности инцидента

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2301
Время на прочтение
1 мин
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Падение самолета в США: новые подробности инцидента

В шатате Вирджиния упал гражданский самолет / Фото: Associated Press

Из-за странного маршрута полета лайнера военным пришлось применять истребители.

В результате падения гражданского самолета Cessna Citation в американском штате Вирджиния погибли четыре человека. На борту находились пилот и три пассажира.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Федеральную авиационную службу.

Напомним, лайнер упал в горной местности, пролетев более 500 километров от своего пункта назначения. Военные применили истребители для перехвата самолета, когда он вошел в ограниченное воздушное пространство вокруг Вашингтона.

Ранее мы сообщали, что в Индии произошла железнодорожная катастрофа. В результате столкновения грузового и пассажирского поездов погибли более 200 человек.

Напомним, в Колумбии нашли живыми четырех детей через две недели после того, как их самолет разбился в джунглях. Среди спасенных — 11-месячный младенец и дети 4, 9 и 13 лет.

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Дата публикации
Просмотры
2301
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