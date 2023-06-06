Падение самолета в США: новые подробности инцидента

В результате падения гражданского самолета Cessna Citation в американском штате Вирджиния погибли четыре человека. На борту находились пилот и три пассажира.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Федеральную авиационную службу.

Напомним, лайнер упал в горной местности, пролетев более 500 километров от своего пункта назначения. Военные применили истребители для перехвата самолета, когда он вошел в ограниченное воздушное пространство вокруг Вашингтона.

Ранее мы сообщали, что в Индии произошла железнодорожная катастрофа. В результате столкновения грузового и пассажирского поездов погибли более 200 человек.

Напомним, в Колумбии нашли живыми четырех детей через две недели после того, как их самолет разбился в джунглях. Среди спасенных — 11-месячный младенец и дети 4, 9 и 13 лет.