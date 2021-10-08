8 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

8 октября православная церковь чтит память выдающегося подвижника — Сергия Радонежского.

Какой сегодня день

В пятницу, 8 октября, в мире отмечают Международный день грамотности. В Украине в этот день празднуют День юриста.

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Памятные даты 8 октября

1085 — в Венеции освящен Собор Святого Марка.

1596 — Подписана Брестская уния, создана греко-католическая церковь.

1886 — Харьковская городская публичная библиотека приняла первых посетителей.

1896 — впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.

1942 — В Почаеве подписан Акт об объединении Украинской автокефальной православной церкви и Автономной православной церкви.

1945 — инженер из штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

Церковный праздник сегодня 8 октября

8 октября православная церковь чтит память выдающегося подвижника — Сергия Радонежского.

Будущий святой, получивший при рождении имя Варфоломей, родился близ Ростова в семье служилого боярина Кирилла и его жены Марии. После смерти родителей юноша отправился в Хотьковско-Покровский монастырь, однако там он пробыл недолго. Стремясь к уединению, вместе с братом Варфоломей основал пустынь на берегу реки Кончуры среди глухого Радонежского бора. Позже Стефан, не выдержав аскетической жизни, уехал в московский Богоявленский монастырь, где стал игуменом.

В 23 года Варфоломей принял постриг с именем Сергий. Через некоторое время к нему стали стекаться иноки, и образовалась обитель, впоследствии превратившаяся в Троице-Сергиеву лавру. Сергий, стал ее игуменом, прославился своим смирением и трудолюбием. Известно, что он запретил братии принимать милостыню и велел монахам жить только от своего труда. Позже Сергий основал еще несколько монастырей: Благовещенский на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий и Георгиевский на Клязьме. Настоятелями в этих домах стали его ученики.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ругаться, сквернословить и желать другим зла.

Нежелательно пропускать службу в храме.

Запрещено заниматься гаданием, магией и оккультизмом.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Кроме того, суеверные люди в День Сергия Радонежского опасаются поднимать с земли деньги и ценные вещи. Говорят, такие находки приносят проблемы и несчастья.

Приметы на 8 октября

В народе День Сергия Радонежского называли "Курятник" или "Капустник". Ведь Сергия Радонежского считали охранником куриц. Откуда это пошло, неизвестно. Возможно потому, что куриный бульон поднимает на ноги тяжелобольных, а старый и молодой организм хорошо усваивает куриное мясо. Крестьянские торжества обязательно включали в себя блюда, приготовленные на основе куриного мяса. В этот день крестьяне резали кур на продажу, а также рубили и квасили капусту. Существует поверье, что если начать это делать раньше, то потом она обязательно скиснет.

8 октября выпекали хлебные лепешки на капустном листе и перед тем, как отправить их в печь, обязательно просили благополучия на следующую зиму. Первую лепешку надо было закопать еще теплой на грядке, где росла капуста. Считали, что это приведет к урожаю. В этот день начинается консервация и засолка капусты. Вся семья участвует в этом процессе.

Credits

На Сергея судили о грядущей зиме. Если на следущую ночи выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.

Именины 8 октября

День ангела (именины) сегодня, 8 октября, празднуют: Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.

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