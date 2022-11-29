Амбассадоры UNITED24 встретились с президентом Украины и объявили общий сбор на генераторы

Впервые за полгода работы фандрейзинговой платформы UNITED24, инициированной президентом Украины, сразу шесть ее амбассадоров объявили о совместной благотворительной кампании. Андрей Шевченко, Александр Усик, Скотт Келли, Элина Свитолина, Лиев Шрайбер и Тимоти Снайдер объединились, чтобы собрать средства на генераторы для украинских больниц.

Владимир Зеленский поблагодарил амбасадоров UNITED24.

"Сегодня очень важно сохранять единство в мире по поддержке Украины, чтобы пройти этот сложный период. Ужасная война против нашей страны продолжается. С наступлением зимы перед нами предстали новые вызовы в связи с террористическими ударами России по объектам инфраструктуры, прежде всего энергетическим". Но я уверен на сто процентов, что мы победим", — подчеркнул президент.

Амбассадоры UNITED24 будут собирать средства на 1000 генераторов для украинских больниц. Ведь из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре украинские врачи вынуждены спасать жизнь и проводить сложные операции при свете фонариков.

Легендарный астронавт Скотт Келли услышал это из первых уст — накануне он посетил детскую больницу "Охматдет", где пообщался с маленькими пациентами и их врачами.

"Я видел детей, которые были ранены в результате российских ракетных атак. Я поражен силой духа этих детей и профессионализмом врачей, работающих в таких сложных условиях", — сказал Скотт Келли.

Для популяризации сбора Келли вместе с Шевченко и Усиком приняли участие в съемках видеороликов, проходивших в вечернем неосвещенном Киеве. Футболист и тренер Андрей Шевченко рассказал Президенту, что впервые в жизни увидел главный стадион страны, НСК "Олимпийский", без фонаря. "Даже в темноте "Олимпийский" прекрасен, — сказал Шевченко. — Уверен, что скоро он снова наполнится болельщиками. А сегодня, прежде всего, должны возвращать свет туда, где он действительно спасает жизнь, — в больнице по всей Украине".

Сбору на генераторы посвятит свой благотворительный вечер теннисистка Элина Свитолина. Событие состоится 2 декабря в Монако. А вот Лиев Шрайбер свой сбор начал несколько дней назад. Известный актер и режиссер написал сценарий для проморолика и активно вовлекает мировое сообщество в поддержку Украины.

Историк Тимоти Снайдер поделился с коллегами ходом сбора на "Ловца шахедов" — мощную антидронную систему, которая сможет защитить инфраструктурные объекты от смертоносных иранских беспилотников.

"Сегодня очень важно защитить энергетическую систему Украины, и это понимает международная аудитория. Я вижу это по отзыву на "Ловца шахедов". Я подчеркиваю, что сегодня Украина дает гораздо больше мира, чем мы даем Украине. Она является примером мужества для всего мира" – сказал Снайдер.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик не только популяризирует сбор для больниц, но и лично внесет вклад: "Я понимаю, насколько важны генераторы и сколько жизней они могут спасти. Поэтому присоединяюсь сам и буду призывать к поддержке все международное сообщество".