Алексей Арестович

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Скандальный эксрадник ОПУ Алексей Арестович рассказал, что природа пытается его убить. В частности, недавно молния ударила в самолет, в котором он улетал.

Об этом Арестович написал в Telegram.

По словам одиозного деятеля, природа уже дважды пыталась убить его. Мол, сначала на его Дне рождения, потом в самолете.

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"В самолет, в котором я только что летел, попала молния. Причем вспышка и удар были прямо рядом с местом, где я сидел. Пять лет назад на праздновании моего Дня рождения, вонзило прямо в крышу навеса, под которым я поднимал бокал, в момент тоста. - Если ваши вечеринки не похоже.