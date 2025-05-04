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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
474
Время на прочтение
1 мин

Арестович рассказал, что природа пытается его убить

Арестович подчеркнул, что инцидентов с покушениями на него было несколько.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Алексей Арестович

Алексей Арестович

Скандальный эксрадник ОПУ Алексей Арестович рассказал, что природа пытается его убить. В частности, недавно молния ударила в самолет, в котором он улетал.

Об этом Арестович написал в Telegram.

По словам одиозного деятеля, природа уже дважды пыталась убить его. Мол, сначала на его Дне рождения, потом в самолете.

"В самолет, в котором я только что летел, попала молния. Причем вспышка и удар были прямо рядом с местом, где я сидел. Пять лет назад на праздновании моего Дня рождения, вонзило прямо в крышу навеса, под которым я поднимал бокал, в момент тоста. - Если ваши вечеринки не похоже.

Дата публикации
Количество просмотров
474
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