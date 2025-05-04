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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
474
Час на прочитання
1 хв

Арестович розповів, що природа намагається його вбити

Арестович наголосив, що інцидентів із “замахами” на нього було декілька.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Олексій Арестович

Олексій Арестович

Скандальний ексрадник ОПУ Олексій Арестович розповів, що природа намагається його вбити. Зокрема, нещодавно блискавка вдарила у літак, в якому він летів.

Про це Арестович написав у Telegram.

За словами одіозного діяча, природа вже двічі намагалася його вбити. Мовляв, спершу на його Дні народження, потім — у літаку.

“До літака, в якому я щойно летів, потрапила блискавка. Причому спалах і удар були прямо поряд з місцем, де я сидів. П'ять років тому на святкуванні мого Дня народження, влупило прямо в дах навісу, під яким я піднімав келих, у момент тосту. Якщо ваші вечірки не схожі на мої, навіть не кличте”, — розповів він.

Дата публікації
Кількість переглядів
474
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