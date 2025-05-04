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- Укрaїнa
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Арестович розповів, що природа намагається його вбити
Арестович наголосив, що інцидентів із “замахами” на нього було декілька.
Скандальний ексрадник ОПУ Олексій Арестович розповів, що природа намагається його вбити. Зокрема, нещодавно блискавка вдарила у літак, в якому він летів.
Про це Арестович написав у Telegram.
За словами одіозного діяча, природа вже двічі намагалася його вбити. Мовляв, спершу на його Дні народження, потім — у літаку.
“До літака, в якому я щойно летів, потрапила блискавка. Причому спалах і удар були прямо поряд з місцем, де я сидів. П'ять років тому на святкуванні мого Дня народження, влупило прямо в дах навісу, під яким я піднімав келих, у момент тосту. Якщо ваші вечірки не схожі на мої, навіть не кличте”, — розповів він.