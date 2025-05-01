Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Арестовича: хто ще увійшов до списку

Олексій Арестович

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Президент України Володимир Зеленський 1 травня 2025 року затвердив нові санкції РНБО, спрямовані проти 76 фізичних та 81 юридичної особи. Найрезонанснішим у списку стало ім’я Олексія Арестовича — колишнього радника очільника Офісу президента.

Про це стало відомо з указів № 267/2025, №268/2025, №269/2025, які були оприлюднені на сайті Офісу президента.

Згідно із додатком до указу №267/2025, санкції застосовано до семи громадян України: Олексія Арестовича, Костянтина Бондаренка, Дмитра Васильця, Мирослава Олешка, Павла Оніщенка, Олександра Семченка та Олександра Скубченка. Також під санкції потрапили російські пропагандисти Анастасія Кашеварова та Станіслав Бернвальд.

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Указами №268 та №269 передбачено санкції щодо ще 67 осіб.

Нагадаємо, Зеленський запровадив санкції проти російських артистів.