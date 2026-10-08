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"Бабье лето" заканчивается: синоптик назвал дату похолодания в Украине
Погода в Украине в ближайшие дни изменится под влиянием циклонов и антициклонов.
Двухнедельный период погодной стабильности подходит к концу. 8 октября подарит последнюю порцию почти летнего тепла — температура поднимется до +19…+24 °C. Уже завтра, 9 октября, погода начнет меняться: в Украину придут дожди, усилится ветер, а из Атлантики придет холодный воздух.
Об этом предупреждает начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
Погода в Украине 9 октября: циклон принесет дожди и сильный ветер
По словам Постриганя, в пятницу, 9 октября, погоду будет определять циклон «Felicia». Его холодный атмосферный фронт принесет дожди в западные и северные области Украины и откроет путь более холодному воздуху из Атлантики. Солнца станет меньше.
На остальной территории Украины, в частности Черкасской области, еще будет сохраняться теплый субтропический воздух из Средиземноморья и Балкан. Дополнительный дискомфорт придаст южный ветер, порывы которого местами будут достигать 15–20 м/с.
Какая будет температура 9 октября:
ночью — +8… +13 °;
днем — +18… +23 °.
Небольшие осадки возможны только во второй половине дня.
«А вечером наш регион будет пересекать фронтальную главу, которая проявится увеличением облачности и небольшими дождями. Ветер южных румбов поддержит ночную температуру на уровне 7–12°, а дневную — 19–24°», — говорится в сообщении Черкасского областного центра гидрометеорологии.
Погода на выходные 10-11 октября: тепло еще задержится
По прогнозу синоптика, по выходным, 10–11 октября, атмосферная перестройка продолжится. Атлантика будет передавать новые циклоны в Европу, однако их движение будут сдерживать антициклоны.
Для Украины это означает постепенное ослабление тепла, но резкое похолодание пока не ожидается. Существенные осадки не прогнозируют.
Температура на выходные:
ночью — +5… +10 °;
днем — +15… +20 °.
Погода в начале следующей недели: тепло начнет отступать
В начале новой рабочей недели погодная ситуация продолжит меняться. По прогнозам, солнца будет становиться меньше, а земная поверхность будет постепенно терять больше тепла, чем получать.
«Солнечная батарейка будет угасать», — объясняет Виталий Постригань.
В ближайшие дни можно будет насладиться комфортной осенней погодой. Однако постепенное переустройство атмосферы уже свидетельствует о приближении более прохладного периода.
«Ловите октябрьское тепло, пока оно рядом: впереди еще несколько комфортных осенних дней», — советует начальник Черкасского областного гидрометцентра.
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