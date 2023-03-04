Белковая диета Дюкана: меню на неделю, этапы, особенности

Диета Дюкана отличается тем, что можно есть любую пищу и в любое время. Ее основой являются белковые продукты. Диета Дюкана очень популярна среди звезд. К примеру, ее любят Дженнифер Лопес, Бейонсе и даже герцогиня Кембриджская. Читайте в материале ТСН.ua о диете Дюкана, этапах, рецептах и прочем.

При этой диете нет необходимости подсчитывать калории, а сам организм активно и быстро сжигает жиры. Здесь главное – придерживаться рекомендаций диетолога и не забывать о специальных этапах. А чтобы увидеть результаты, питаться нужно не менее одного месяца.

Диета Дюкана: этапы и их особенности

Диета Дюкана имеет четыре этапа :

Атака – можно есть только белковые продукты; Чередование – добавляются овощи; Закрепление – в день можно есть один фрукт и кусочек сыра; Стабилизация – возврат к привычному режиму питания.

Все особенности каждого этапа диеты Дюкана можно узнать из небольшой таблицы:

Диета Дюкана: таблица этапов / Фото: ТСН.ua

Следует помнить, что на каждом этапе нужно выпивать не менее 2 литров воды в день и стараться как можно больше ходить пешком. Не забывайте и о овсяных отрубях. Они также находятся на каждом этапе.

Первый этап: самый тяжелый

Первый этап диеты Дюкана, еще носит название "Атака", считается самым тяжелым. Ведь в этот период нужно есть только белковые продукты, отличающиеся низким содержанием углеводов и жиров. К примеру, отлично подойдет нежирная говядина, мясо птицы, рыба, куриная печень, морепродукты, мясо кролика, раки, обезжиренный кефир, молоко, сыр. Готовятся все блюда без добавления жира.

Продолжительность первого этапа зависит от тяжести человека (2-7 дней). Однако может быть и 10 дней. Например, если вам нужно сбросить 5-10 кг – хватит 2-3 дней, а вот для сброса лишних 20-30 кг – не менее 5-7 дней.

Сахар на этом этапе запрещен, но можно использовать его заменители. Следует также уменьшить употребление соли. В день обязательно нужно съедать одну столовую ложку овсяных отрубей.

Второй этап: чередуем белковые и овощные продукты

На этом этапе нужно перейти к дежурству дней, когда вы едите только белковые продукты, с днями, когда нужно добавить в свой рацион овощи. Есть их можно в неограниченном количестве. То есть, вам не нужно ничего рассчитывать.

Однако на этом этапе есть и свои запреты. Не стоит есть овощи, богатые крахмалом: рис, картофель, бобовые, зерновые.

А вот овсяных отрубей нужно употреблять больше – две ложки в день.

Рассчитывать продолжительность этапа нужно в зависимости от количества лишнего веса – 7 дней на каждый килограмм.

Третий этап для закрепления результата

Для того чтобы понять, сколько будет длиться этот этап, стоит воспользоваться простой формулой: 10 дней на каждый килограмм, который вы сбросили. Например, если вы сбросили 5 кг – этап продлится 50 дней.

Разрешены овощи, белковые продукты, некоторые виды фруктов (кроме бананов, черешни и винограда). Также именно на этом этапе можете добавлять в рацион продукты с крахмалом в составе: макароны, картофель и т.д. (но не более двух порций в неделю).

Также следует помнить, что один день в неделю должен быть чисто белковым.

Четвертый этап

Это последний этап диеты Дюкана, при котором человек переходит к привычному питанию. Желательно, конечно, не увлекаться мучными и сладкими продуктами. Один день в неделю должен быть белковым. Не забывайте и о овсяных отрубях – три ложки в день.

Белочная диета Дюкана: меню на неделю для каждого этапа

Диета Дюкана: меню в неделю / Фото: Pexels

Для первого этапа "Атака" меню может выглядеть так:

Понедельник : Завтрак: кофе без сахара и омлет с мясом. Обед: отрубный хлеб с ухой из щепы. Полдник: сырковая масса без сахара. Ужин: несладкий чай и запеченное мясо. Вторник: Завтрак: отрубный хлеб с сыром. Обед: суп с мясом и перепелиными яйцами. Полдник: натуральный йогурт обезжиренный. Ужин: тушеная рыба. Среда: Завтрак: кофе без сахара, яичница с селедкой или малосольной семгой. Обед: котлеты без лука и хлеба, йогурт. Полдник: обезжиренный кефир. Ужин: отварной кальмар. Четверг: Завтрак: несладкий чай, отрубные хлебцы с плавленым сыром. Обед: уха. Полдник: стакан молока и отрубной хлеб. Ужин: несладкий чай и тушеная говядина. Пятница: Завтрак: обезжиренный кефир и вареные яйца. Обед: натуральный йогурт и рыбные котлеты без лука и хлеба. Полдник: несладкий чай, творожная запеканка. Ужин: обезжиренный кефир, запеченное куриное филе. Суббота: Завтрак: кофе без сахара, яичница. Обед: суп с фрикадельками. Полдник: натуральный йогурт. Ужин: несладкий чай и тушеные мидии. Воскресенье: Завтрак: кофе без сахара, творог. Обед: натуральный йогурт, уха. Полдник: обезжиренный йогурт, творожная запеканка. Ужин: обезжиренный йогурт, котлеты без лука и хлеба.

Меню в неделю для второго этапа "Чередование" может выглядеть так:

Понедельник: Завтрак: кофе без сахара, омлет и отрубные хлебцы. Обед: суп с овощами и фрикадельками. Полдник: несладкий чай и творожная масса. Ужин: зеленый чай, запеченное мясо, овощной салат. Вторник: Завтрак: творог и натуральный йогурт. Обед: уха. Полдник: несладкий чай, отрубные хлебцы с малосольной рыбой. Ужин: кефир и отварное мясо. Среда: Завтрак: кофе без сахара, запеканка из творога. Обед: мясной суп. Полдник: кефир с отрубными хлебцами. Ужин: салат из овощей и куриное филе. Четверг: Завтрак: яичница с мясом. Обед: уха. Полдник: несладкий чай с творожной запеканкой. Ужин: кефир и запеченное рыбное филе. Пятница: Завтрак: кофе без сахара, вареные яйца, малосольная рыба. Обед: натуральный йогурт, мясные котлеты и овощной салат. Полдник: кефир с отрубными хлебцами. Ужин: чай, свежие овощи и тушеная рыба. Суббота: Завтрак: кофе без сахара и творожники. Обед: уха из филе рыбы. Полдник: йогурт, салат из морепродуктов. Ужин: запеченное в фольге мясо. Воскресенье: Завтрак: кофе без сахара, вареное яйцо, творог. Обед: салат из овощей, суп с фрикадельками и йогурт. Полдник: кефир с творожной запеканкой. Ужин: овощное рагу с мясом курицы.

Диета Дюкана: меню в неделю по этапам / Фото: Pexels

Для третьего этапа "Закрепление" можно использовать следующее меню в неделю:

Понедельник: Завтрак: несладкий чай и творожная масса. Обед: мясной суп, кефир. Полдник: сезонные фрукты. Ужин: картофель, куриное филе с овощами. Вторник: Завтрак: кофе без сахара, омлет из филе индейки. Обед: овощной салат и уха из филе рыбы. Полдник: сезонные ягоды. Ужин: несладкий чай, сырники и фрукты. Среда: Завтрак: котлеты и салат. Обед: мясной суп. Полдник: фрукты и натуральный йогурт. Ужин: запеченное мясо с овощным салатом. Четверг: Любое меню из первого этапа "Атака". Пятница: Завтрак: кофе без сахара, яичница и кефир. Обед: суп с фрикадельками, салат из овощей. Полдник: сезонные ягоды. Ужин: рис, запеченная рыба, овощи. Суббота: Завтрак: кофе без сахара и запеканка из творога. Обед: йогурт и уха из филе рыбы. Полдник: сезонные фрукты. Ужин: тушеные овощи и куриное филе. Воскресенье: Завтрак: кофе без сахара, сыр и вареное яйцо. Обед: овощной салат, отрубной хлеб и куриные котлеты. Полдник: ягоды или фрукты сезонные. Ужин: тушеное мясо, овощи, можно два бокала вина.

Для последнего этапа вы можете смело возвращаться в привычный режим питания.

Диета Дюкана: продукты, разрешенные и запрещенные

Среди разрешенных продуктов во время диеты Дюкана можно выделить следующие:

зеленый, чёрный, травяной чай;

обезжиренное какао (не более 1 чайной ложки в день);

заварной или растворимый кофе;

отруби;

желатин;

обезжиренные бульонные кубики;

разнообразные заменители сахара (фруктоза, сорбит и т.п.);

сухое молоко с низким процентом жирности;

лимон;

продукты, содержащие минимум углеводов и жиров.

Также есть и некоторые запрещенные продукты :

бананы;

алкогольные напитки;

инжир;

сахар;

виноград;

черешня;

жареная картошка;

вишня.

Противопоказания

Многих интересует вопрос: диета ли Дюкана и беременность совместимы? Ответ – нет. Во время беременности и грудного вскармливания нельзя проводить какие-либо эксперименты с питанием, в частности соблюдать эту диету. Какие еще есть противопоказания :

юный возраст (до 18 лет);

болезни почек, печени, сердечно-сосудистой системы;

нарушение в работе обмена веществ;

подагра и заболевания желудочно-кишечного тракта;

сильная умственная нагрузка.

Следует обратить внимание, что из-за большого количества белка в диете Дюкана, человек, который будет ее соблюдать, будет чувствовать усталость. Также у многих пропадает аппетит. От тела и изо рта может исходить неприятный запах.

Также возможны запоры, проблемы с желчным, гормональные сбои. А из-за избытка белка в организме часто повышается уровень холестерина.