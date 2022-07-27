Білкова дієта Дюкана: меню на тиждень, етапи, особливості

Дієта Дюкана відрізняється тим, що можна їсти будь-яку їжу та в будь-який час. Її основою є білкові продукти. Дієта Дюкана дуже популярна серед зірок. Наприклад, її полюбляють Дженіфер Лопес, Бейонсе та навіть герцогиня Кембриджська. Читайте в матеріалі ТСН.ua про дієту Дюкана, етапи, рецепти та інше.

За цієї дієти немає необхідності підраховувати калорії, а сам організм активно та швидко спалює жири. Тут головне - дотримуватися рекомендацій дієтолога та не забувати про спеціальні етапи. А щоб побачити результати, харчуватися потрібно не менше одного місяця.

Дієта Дюкана: етапи та їхні особливості

Дієта Дюкана має чотири етапи:

Атака - можна їсти лише білкові продукти; Чергування - додаються овочі; Закріплення - в день можна їсти один фрукт та кусочок сиру; Стабілізація - повернення до звичного режиму харчування.

Всі особливості кожного етапу дієти Дюкана можна дізнатися з невеликої таблиці:

Дієта Дюкана: таблиця етапів / Фото: ТСН.ua

Варто пам'ятати, що на кожному етапі потрібно випивати не менше 2 літрів води в день та намагатися якомога більше ходити пішки. Не забувайте і про вівсяні висівки. Вони також присутні на кожному етапі.

Перший етап: найважчий

Перший етап дієти Дюкана, який ще носить назву "Атака", вважається найважчим. Адже в цей період потрібно їсти лише білкові продукти, які відрізняються низьким вмістом вуглеводів та жирів. Наприклад, чудово підійде нежирна яловичина, м'ясо птиці, риба, куряча печінка, морепродукти, м'ясо кролика, раки, знежирений кефір, молоко, сир. Готуються всі страви без додаванням жиру.

Тривалість першого етапу залежить від ваги людини (2-7 днів). Однак, може бути і 10 днів. Наприклад, якщо вам потрібно скинути 5-10 кг - вистачить 2-3 днів, а ось для скидання зайвих 20-30 кг - не менше 5-7 днів.

Цукор на цьому етапі заборонений, але можна використовувати його замінники. Варто також зменшити вживання солі. На день обов'язково потрібно з'їдати одну столову ложку вівсяних висівок.

Другий етап: чергуємо білкові та овочеві продукти

На цьому етапі потрібно перейти до чергування днів, коли ви їсте лише білкові продукти, з днями, коли потрібно додати в свій раціон овочі. Їсти їх можна в необмеженній кількості. Тобто вам не потрібно нічого розраховувати.

Однак на цьому етапі є і свої заборони. Не варто їсти овочі, багаті на крохмал: рис, картопля, бобові, зернові.

А ось вівсяних висівок потрібно вживати більше - дві ложки в день.

Розраховувати тривалість етапу потрібно в залежності від кількості зайвої ваги - 7 днів на кожен кілограм.

Третій етап для закріплення результату

Для того, щоб зрозуміти, скільки буде тривати цей етап, варто скористатися простою формулою: 10 днів на кожен кілограм, який ви скинули. Наприклад, якщо ви скинули 5 кг - етап триватиме 50 днів.

Дозволені овочі, білкові продукти, деякі види фруктів (окрім бананів, черешні та винограду). Також саме на цьому етапі можете додавати до раціону продукти з крохмалом у складі: макарони, картопля тощо (але не більше двох порцій на тиждень).

Також слід пам'ятати, що один день на тиждень повинен бути суто білковим.

Четвертий етап

Це останній етап дієти Дюкана, за якого людина переходить до звичного харчування. Бажано, звичайно, не захоплюватися борошняними та солодкими продуктами. Один день на тиждень повинен бути білковим. Не забувайте і про вівсяні висівки - три ложки на день.

Білкова дієта Дюкана: меню на тиждень для кожного етапу

Дієта Дюкана: меню на тиждень / Фото: Pexels

Для першого етапу "Атака" меню може виглядати так:

Понеділок: Сніданок: кава без цукру та омлет з м'ясом. Обід: висівковий хліб з юшкою з тріски. Полудень: сиркова маса без цукру. Вечеря: несолодкий чай та запечене м'ясо. Вівторок: Сніданок: висівковий хліб з домашнім сиром. Обід: суп з м'ясом та перепелиними яйцями. Полудень: натуральний йогурт знежирений. Вечеря: тушкована риба. Середа: Сніданок: кава без цукру, яєчня з оселедцем чи малосольною сьомгою. Обід: котлети без цибулі та хліба, йогурт. Полудень: знежирений кефір. Вечеря: відварений кальмар. Четвер: Сніданок: несолодкий чай, висівкові хлібці з плавленим сиром. Обід: уха. Полудень: склянка молока та висівковий хліб. Вечеря: несолодкий чай та тушкована яловичина. П'ятниця: Сніданок: знежирений кефір та відварені яйця. Обід: натуральний йогурт та рибні котлети без цибулі та хліба. Полудень: несолодкий чай, сирна запіканка. Вечеря: знежирений кефір, запечене куряче філе. Субота: Сніданок: кава без цукру, яєчня. Обід: суп з фрикадельками. Полудень: натуральний йогурт. Вечеря: несолодкий чай та тушковані мідії. Неділя: Сніданок: кава без цукру, домашній сир. Обід: натуральний йогурт, уха. Полудень: знежирений йогурт, сирна запіканка. Вечеря: знежирений йогурт, котлети без цибулі та хліба.

Меню на тиждень для другого етапу "Чергування" може виглядати так:

Понеділок: Сніданок: кава без цукру, омлет та висівкові хлібці. Обід: суп з овочами та фрикадельками. Полудень: несолодкий чай та сиркова маса. Вечеря: зелений чай, запечене м'ясо, овочевий салат. Вівторок: Сніданок: домашній сир та натуральний йогурт. Обід: уха. Полудень: несолодкий чай, висівкові хлібці з малосольною рибою. Вечеря: кефір та відварене м'ясо. Середа: Сніданок: кава без цукру, запіканка з сиру. Обід: м'ясний суп. Полудень: кефір з висівковими хлібцями. Вечеря: салат з овочів та куряче філе. Четвер: Сніданок: яєчня з м'ясом. Обід: уха. Полудень: несолодкий чай з сирною запіканкою. Вечеря: кефір та запечене рибне філе. П'ятниця: Сніданок: каве без цукру, варені яйця, малосольна риба. Обід: натуральний йогурт, котлети м'ясні та овочевий салат. Полудень: кефір з висівковими хлібцями. Вечеря: чай, свіжі овочі та тушкована риба. Субота: Сніданок: каве без цукру та сирники. Обід: юшка з філе риби. Полудень: йогурт, салат з морепродуктів. Вечеря: запечене у фользі м'ясо. Неділя: Сніданок: кава без цукру, варене яйце, домашній сир. Обід: салат з овочів, суп з фрикадельками та йогурт. Полудень: кефір з сирною запіканкою. Вечеря: овочеве рагу з м'ясом курки.

Дієта Дюкана: меню на тиждень за етапами / Фото: Pexels

Для третього етапу "Закріплення" можна використати таке меню на тиждень:

Понеділок: Сніданок: несолодкий чай та сирна маса. Обід: м'ясний суп, кефір. Полудень: сезонні фрукти. Вечеря: картопля, куряче філе з овочами. Вівторок: Сніданок: кава без цукру, омлет з філе індички. Обід: овочевий салат та юшка з філе риби. Полудень: сезонні ягоди. Вечеря: несолодкий чай, сирники і фрукти. Середа: Сніданок: котлети та овочевий салат. Обід: м'ясний суп. Полудень: фрукти та натуральний йогурт. Вечеря: запечене м'ясо з овочевим салатом. Четвер: Будь-яке меню з першого етапу "Атака". П'ятниця: Сніданок: кава без цукру, яєчня та кефір. Обід: суп з фрикадельками, салат з овочів. Полудень: сезонні ягоди. Вечеря: рис, запечена риба, овочі. Субота: Сніданок: каве без цукру та запіканка з сиру. Обід: йогурт та юшка з філе риби. Полудень: сезонні фрукти. Вечеря: тушковані овочі та куряче філе. Неділя: Сніданок: каве без цукру, домашній сир та варене яйце. Обід: овочевий салат, висівковий хліб та курячі котлети. Полудень: ягоди чи фрукти сезонні. Вечеря: тушковане м'ясо, овочі, можна два келихи вина.

Для останнього етапу ви можете сміливо повертатися до звичного режиму харчування.

Дієта Дюкана: продукти, які дозволені та заборонені

Серед дозволених продуктів під час дієти Дюкана можна виділити такі:

зелений, чорний, трав'яний чай;

знежирене какао (не більше 1 чайної ложки в день);

заварна або розчинна кава;

висівки;

желатин;

знежирені бульйонні кубики;

різноманітні замінники цукру (фруктоза, сорбіт тощо);

сухе молоко з низьким процентом жирності;

лимон;

продукти, які містять мінімум вуглеводів та жирів.

Також є і деякі заборонені продукти:

банани;

алкогольні напої;

інжир;

цукор;

виноград;

черешня;

смажена картопля;

вишня.

Протипоказання

Багатьох цікавить запитання: чи дієта Дюкана і вагітність сумісні? Відповідь - ні. Під час вагітності та грудного вигодовування не можна проводити будь-які експерименти з харчуванням, зокрема дотримуватися цієї дієти. Які ще є протипоказання:

юний вік (до 18 років);

хвороби нирок, печінки, серцево-судинної системи;

порушення в роботі обміну речовин;

подагра та захворювання шлунково-кишкового тракту;

сильне розумове навантаження.

Варто звернути увагу, що через велику кількість білка в дієті Дюкана, людина, яка буде її дотримуватися, почуватиме втому. Також у багатьох пропадає апетит. Від тіла та з рота може йти неприємний запах.

Також можливі запори, проблеми з жовчним, гормональні збої. А через надлишок білка в організмі часто підвищується рівень холестерину.