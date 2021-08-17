Бежали от грозы: в Карпатах заблудилась семья из младенцем

Людей разыскали спасатели.
В Карпатах разыскали семью с младенцем, которые потерялись, убегая от грозы.
Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.
Супруги из Киева с младенцем отправилось в поход накануне, однако вечером, когда они находились на полонине Ряпицька началась гроза и люди пыталась добраться в с. Гукливий, однако они заблудились и попали на старую лесосеку.
Во вторник, 17 августа, люди самостоятельно позвонили спасателям и сообщили, что они находятся в районе г. Великий Верх Мукачевского района Закарпатской области. Также, что у младенца поднялась температура.
"Туристы сняли свои GPS-координаты, по которым спасатели их и нашли. Семью сопроводили в с. Гукливий, откуда в дальнейшем транспортировали в Воловецкое лечебное учреждения и передали медицинским работникам больницы", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне вечером на Говерле нашли 6-летнего Алешу из Коломыи, который более суток сам бродил Карпатами.