"Большая стройка" Зеленского создаст современный онкоцентр в Харькове

В Харьковской области скоро появится современный онкоцентр на 510 мест, который строится в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Он станет опорным для нескольких областей.

Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

"Онкоцентр, рассчитанный на 510 коек, получит современное радиологическое отделение и будет оснащен новейшим медицинским оборудованием. На базе заведения обустроят кислородную станцию, трансформаторную подстанцию, газовую котельную", — говорится в сообщении.

Строительство, как сообщает Минздрав, осуществляется по современным технологиям и с учетом принципа безбарьерности.

Через стационар онкоцентра в Харькове проходят в среднем 20 тысяч пациентов в год, а в поликлиническое отделение обращаются до 80 тысяч пациентов, среди которых около 10% — жители соседних Полтавской, Сумской, Донецкой и Луганской областей. В центре используют уникальные технологии и делают операции, которые не предлагают в этих регионах.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко анонсировал в 2022 году старт масштабного обновления 48 областных больниц и создания при них 29 вертолетных площадок.