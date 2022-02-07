"Велике будівництво" Зеленського створить сучасний онкоцентр у Харкові

На Харківщині скоро з’явиться сучасний онкоцентр на 510 ліжок, який будується в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Він стане опорним одразу для кількох областей.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоров’я України.

"Онкоцентр, розрахований на 510 ліжок, матиме сучасне радіологічне відділення та буде оснащений новітнім медичним обладнанням. На базі закладу облаштують: кисневу станцію, трансформаційну підстанцію, газову котельню", — йдеться у повідомленні.

Будівництво, як повідомляє МОЗ, здійснюється за сучасними технологіями та з урахуванням принципу безбар’єрності.

Через стаціонар онкоцентру у Харкові проходять у середньому 20 тисяч пацієнтів на рік, а до поліклінічного відділення звертаються до 80 тисяч пацієнтів, серед яких близько 10% — мешканці сусідніх Полтавської, Сумської, Донецької та Луганської областей. У центрі застосовують унікальні технології та роблять операції, яких не пропонують у цих регіонах.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко анонсував у 2022 році старт масштабного оновлення 48 обласних лікарень та створення для них 29 вертолітних майданчиків.