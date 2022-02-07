Україні надали вже понад 1000 тонн оборонного озброєння - Кулеба

За словами міністра, рекордні обсяги підтримки посилюють позиції України за столом переговорів.

Очільник Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба заявив, що загальна вага доставленої до України оборонної зброї та військового обладнання, яке партнери надали Україні, в останні тижні перетнула позначку в понад 1000 тонн.

Про це Кулеба розповів під час брифінгу в понеділок, 7 лютого.

За його словами, Україна перебуває на постійному зв’язку з партнерами та продовжує консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України.

"Завдяки цій роботі сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг у ці тижні та місяці перетнув позначку у півтора мільярди доларів, а обсяги доставленої до України оборонної зброї та військового обладнання - загальну вагу в понад 1000 тонн", — повідомив Кулеба.

За словами міністра, рекордні обсяги підтримки посилюють позиції України за столом переговорів, а ключовою темою міжнародної політики зараз є не допустити чергову хвилю війни Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував опубліковану раніше американськими ЗМІ інформацію про різні сценарії вторгнення Росії на територію України. Так, він закликав українців не вірити "апокаліптичним прогнозам" і запевнив, що "сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру громадян у свою державу".

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