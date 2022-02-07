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Бюджет втратив 700 мільйонів гривень: у мерії Кривого Рогу ДБР проводить обшуки

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Бюджет втратив 700 мільйонів гривень: у мерії Кривого Рогу ДБР проводить обшуки

Державне бюро розслідувань

Винним загрожує ув’язнення на п’ять років. 

Обшуки у мерії Кривого Рогу. Від самого ранку слідчі шукають та вилучають документи у будівлі міськради. 

Про це йдеться в ТСН.12.00

Посадовців підозрюють у службовій недбалості, через яку бюджет втратив сімсот мільйонів гривень. Йдеться про махінації з договорами на оренду землі. За даними слідства, територію віддавали у користування підприємствам за заниженою ціною. 

Винним загрожує ув’язнення на п’ять років. 

“Між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок. Через неналежне виконання своїх посадових обов’язків посадовцями міськради в інтересах бізнесу було суттєво знижено вартість орендної плати за землю”, — сказала речниця ДБР Ольга Чиканова.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині правоохоронці затримали поліцейського, який вимагав з адміністратора сайту знайомств тисячу доларів.

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