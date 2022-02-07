Бюджет потерял 700 миллионов гривен: в мэрии Кривого Рога ГБР проводит обыски

Виновным грозит заключение на пять лет.
Обыски в мэрии Кривого Рога. С самого утра следователи ищут и изымают документы в здании горсовета.
Об этом говорится в ТСН.12:00.
Чиновников подозревают в служебной халатности, из-за которой бюджет потерял семьсот миллионов гривен. Речь идет о махинациях с договорами на аренду земли. По данным следствия, территорию отдавали в использование предприятиям по заниженной цене.
Виновным грозит заключение на пять лет.
“Между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно снижена стоимость арендной платы за землю”, — сказала спикер ГБР Ольга Чиканова.
Напомним, что в Днепропетровской области правоохранители задержали полицейского, который требовал с администратора сайта знакомств тысячу долларов.
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