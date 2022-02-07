Во Львове водитель сорвался с моста в реку и погиб

Причины аварии выясняют следователи, версий несколько, но это не скользкая дорога, говорят в полиции, покрытие было сухим.
В аварии в Червонограде Львовской области водитель взлетел с моста в реку и погиб.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
35-летний водитель за рулем легковушки выехал на мост и не справился с управлением. Авто повело в сторону, и оно упало в воду, спастись водителю не удалось.
Спасатели с помощью лебедки вытащили машину, а медики скорой только констатировали смерть водителя.
Причины аварии выясняют следователи, версий несколько, но это не скользкая дорога, говорят в полиции, покрытие было сухим.
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