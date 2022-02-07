В Донецкой области на мусорнике нашли тело 20-летнего парня

В Донецкой области на мусорнике нашли тело 20-летнего парня

В настоящее время правоохранители разыскивают убийц местного жителя.

В Донецкой области правоохранители разыскивают убийцу или убийц 20-летнего парня, тело которого нашли в Дружковке возле мусорных баков, а также ищут свидетелей преступления.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

В Дружковке в ночь на 6 февраля во дворе дома № 44 на улице Космонавтов возле мусорных баков обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом в полицию сообщили работники скорой помощи.

Погибшим оказался 20-летний местный житель.

"Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к убийству, а также свидетелей происшествия", — рассказали в полиции.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о преступлении, просят сообщить по телефону 102 или (050)-864-50-46.

Напомним, что в Оболонском районе Киева в воскресенье, 6 февраля, житель многоэтажки по улице Приречной, 19 случайно застрелил свою подругу.

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