У Донецькій області на смітнику знайшли тіло 20-річного хлопця

У Донецькій області на смітнику знайшли тіло 20-річного хлопця

Зараз правоохоронці розшукують вбивць місцевого жителя.

У Донецькій області правоохоронці розшукують вбивцю чи вбивць 20-річного хлопця, тіло якого знайшли у Дружківці біля сміттєвих баків, а також шукають свідків злочину.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.

У Дружківці в ніч проти 6 лютого у дворі будинку № 44 на вулиці Космонавтів біля сміттєвих баків виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це до поліції повідомили працівники швидкої допомоги.

Загиблим виявився 20-річний місцевий мешканець.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Поліцейські проводять необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вбивства, а також свідків події", - розповіли у поліції.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо злочину, просять повідомити за телефонами 102 або (050)-864-50-46.

Нагадаємо, що в Оболонському районі Києва в неділю, 6 лютого, житель багатоповерхівки на вулиці Прирічній, 19 випадково застрелив свою подругу.

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