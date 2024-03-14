Будет ли Uklon работать в комендантский час: в компании ответили

Важно соблюдение законов Украины.
Компания Uklon действовала, действует и будет действовать в правовом поле. Предоставление услуг во время комендантского часа будет прекращено.
Об этом сообщил СЕО Uklon Сергей Гришков.
На этой неделе компания провела консультации по работе сервиса в комендантский час. Также 7 марта поступило обращение Патрульной полиции Киева о рассмотрении возможности прекращения предоставления услуг во время комендантского часа.
"Мы с уважением относимся к работе правоохранительной системы Украины и принимаем ваш запрос. Также мы рассчитываем и на уважение правоохранительных органов к отечественному бизнесу. Мы инициировали технические наработки нашего сервиса, которые были сегодня завершены", – сообщил Гришков.
Первое ограничение работы сервиса будет осуществлено в ночь с 14.03.2024 по 15.03.2024. В дальнейшем оно будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов.
Напомним, в Украине разразился скандал с сервисом заказа авто Uklon.
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