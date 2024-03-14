Чи працюватиме Uklon у комендантську годину: у компанії відповіли

Компанія Uklon діяла, діє і буде діяти в правовому полі. Надання послуг під час комендантської години буде припинене.

Про це повідомив СЕО Uklon Сергій Гришков.

Цього тижня компанія провела консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. Також 7 березня надійшло звернення Патрульної поліції Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години.

"Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит. Також ми розраховуємо і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу. Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені", – повідомив Гришков.

Перше обмеження роботи сервісу буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024. Надалі воно буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів.

Нагадаємо, в Україні спалахнув скандал з сервісом замовлення авто Uklon.

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