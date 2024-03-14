На Одещині знайшли застреленим прикордонника: що відомо

Наразі ведеться розслідування.
В одному з підрозділів ДПСУ в Одеській області знайшли тіло прикордонника. У нього виявили вогнепальні поранення.
Про це сказав речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".
Як відзначив речник, в одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням.
"Що стало причиною смерті прикордонника – встановлюють слідчі органи. За цим фактом повідомлено правоохоронні органи. Окрім цього, прикордонним загоном призначено службове розслідування, аби з'ясувати всі деталі", – повідомив він.
За даними "Української правди", це сталося в прикордонному підрозділі під назвою "Удобне".
Нагадаємо, у ДПСУ прокоментували загрозу наступу з боку Білорусі.
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