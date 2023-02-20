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Будет ли выходной 8 марта 2023: как будут отдыхать украинцы

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Время на прочтение
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Будет ли выходной 8 марта 2023: как будут отдыхать украинцы

Будет ли 8 марта 2023 выходной? / Фото: Pexels

8 марта во многих странах мира отмечается Международный женский день. В Украине этот праздник традиционно является государственным выходным днем. Читайте в материале ТСН.ua, будут ли украинцы отдыхать в 2023 году.

Будет ли 8 марта 2023 года выходной день

2023 Международный женский день выпадает на среду. Для украинцев эта дата должна была стать государственным выходным. Однако по закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" все выходные отменены пока действует военное положение.

То есть из-за войны, которую развязала Россия против Украины, 8 марта 2023 года для украинцев не будет дополнительным выходным днем.

Однако каждый работодатель может принимать решения индивидуально. В негосударственных компаниях имеют право (хотя и не должны) одобрить выходной, чтобы они могли провести Международный женский день вместе со своими близкими и родными.

Кроме 8 марта 2023, дополнительных государственных выходных также не будет на Пасху. Ведь военное положение было продлено с 19 февраля до 20 мая 2023 года.

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Просмотры
709
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