Церковный календарь на 1 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 1 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 1 мая в церковном календаре

1 мая церковь чтит память преподобного Иоанна Солунского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 1 мая – день памяти преподобного Иоанна Солунского.

В воскресенье, 1 мая 2022 года, церковь чтит память преподобного Иоанна Солунского.

Преподобный Иоанн Солунский, также известный как Иван Цареградский, был монахом и средневековым христианским святым из Византии. Ученик самого святого Григория Декаполита, он сражался против иконоборцев.

В юношеском возрасте Иван покинул обычную жизнь и принял постриг на монаха в Солунском монастыре. Он благочестива и праведна жизнь. Когда император Лев V Армянин начал свои гонения против христиан и тех, кто поклоняется святым иконам, прибыл в Царьград вместе со своим учителем Григорием Декаполитом и святым Иосифом Песнеписцем, чтобы защищать братьев и сестер по вере. Умер в Константинополе в 850 году, но вскоре его мощи вывезли за город в церковь святого Николая.

Церковный календарь на 1 мая: видео