Церковний календар на 1 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 1 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 1 травня в церковному календарі

1 травня церква вшановує пам’ять преподобного Івана Солунського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 1 травня — день пам’яті преподобного Івана Солунського

У неділю, 1 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Івана Солунського.

Преподобний Іван Солунський, який також відомий як Іван Царгородський, був монахом та середньовічним християнським святим з Візантії. Учень самого святого Григорія Декаполіта, він боровся проти іконоборців.

В юнацькому віці Іван покинув звичайне життя та прийняв постриг на монаха в Солунському монастирі. Він благочестиве та праведне життя. Коли імператор Лев V Вірменин почав свої гоніння проти християн та тих, хто поклоняється святим іконам, прибув до Царгорода разом зі своїм учителем Григорієм Декаполітом та святим Йосифом Піснеписцем, щоб захищати братів і сестер по вірі. Помер в Константинополі 850 року, але невдовзі його мощі вивезли за місто до церкви святого Миколая.

Церковний календар на 1 травня: відео