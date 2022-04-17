Церковный календарь на 18 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 18 апреля и кого чевствует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 18 апреля в церковном календаре

18 апреля церковь чтит день перенесения мощей святого Иова. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 18 апреля — перенесение мощей святого Иова.

В понедельник, 18 апреля 2022 года, Церковь чествует день перенесения мощей святого Иова.

Родился преподобный Иов Почаевский в достаточно богатой семье по фамилии Железо, которая жила в Галичине в Покутье. Семья его свято хранила свою православную веру, а потому с самого детства мальчик рос в чести к Господу. Когда Иову было 10 лет, он поступил в братию Преображенского Венгерского монастыря. Здесь он настолько сильно занимался монашеской жизнью, что даже удивил монахов старшего возраста. Именно поэтому его уже в 12 лет постригли в монахи и назвали именем Иов (в честь Иова Многострадального). На ниве Христовой хорошо потрудился Иов. С юных лет был настоящим аскетом, любим молиться и строго поститься. Поэтому он являлся примером для всей братии монастыря.

Когда Иов достиг совершеннолетия, рукоприложили его к диакону, впоследствии он стал пресвитером. Новые обязанности и священное состояние еще больше вдохновили молодого человека в аскетическую жизнь. У него был ученик Досифей, который после смерти Иова написал о житии его, где описывал, что еще молодым его учитель принял постриг в схиму и получил новое имя Иоанн (в честь Иоанна Предтечи).

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Докатилась до святого князя Константина Острожского слава о горячем молитвеннике. Тогда обратился князь к игумену Венгерского монастыря, чтобы тот отпустил Иова в Дубенский обитель. Два десятилетия пресвятый руководил крупнейшей в регионе обителью. На собственном опыте он показывал братии, как нужно вести аскетическую жизнь монаха. В обитель Иова сходились православные со всего мира, чтобы услышать советы.

Когда князь Константин Острожский умер, жизнь православных в регионе сильно ухудшилась. Иов поставил в Дубно вместо себя иеромонаха Виталия и перешел в Почаевский монастырь, где стал его первым игуменом. Через 50 лет он сумел хорошо организовать братию и поставить монастырь на "твердые ноги". За благочестие и аскетическую жизнь удостоился он явления Божией Матери.

Иов любил на несколько дней, а иногда и недель покидать свою братию и перебираться в пещеру, которая сохранилась в Почае до ныне. Туда сегодня может войти только ловкий и очень худой человек. Там нет места, чтобы удобно лечь или сесть. Здесь Иов пребывал в посте и молитве.

Почаевская Лавра / commons.wikimedia.org

Когда было Иову 100 лет, трагические события под Берестечком настолько сильно поразили его душу, что он чувствовал себя очень плохо. За неделю до своей смерти святой пророчествовал приближение кончины. А в самый день смерти совершил свою последнюю литургию. А потом ласково простился со своей братией и сказал: "Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня", а потом отошел в вечность. Случилось это 10 ноября 1651 года.

Семь лет и 10 месяцев его тело пролежало в земле монастырского сада в Почаеве. Рассказывают, что за это время на его могиле было много чудес. В 1959 году трижды святой Иов Почаевский являлся во сне Киевскому митрополиту Дионисию и говорил ему: "Сообщаю твое Преосвященство, что Бог повелел, чтобы ты открыл мои кости". 28 августа 1659 г. гроб был открыт в присутствии немалого количества духовенства. Мощи святого остались нетленными и от них исходил приятный аромат. Многие небезразличные получили в этот день исцеления.

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