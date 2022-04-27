Церковный календарь на 28 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 28 апреля и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 28 апреля в церковном календаре

28 апреля церковь чтит память апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 28 апреля – день памяти апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима.

В четверг, 28 апреля 2022 года, церковь чтит память апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима.

Все три святых апостола трудились вместе с апостолом Павлом. Они погибли вместе с ним от меча в те времена, когда царствовал император Нерон.

Святой Аристарх принадлежал к 70 ученикам Иисуса Христа. Родился он в Македонии и был другом апостола Павла, о чем тот не раз говорил. Он, вместе с Павлом, проповедовал Божье слово в Азии, затем стал епископом в Фессалонике. Однако позже вместе со своим другом апостолом Павлом святой Аристарх сидел в тюрьме из-за христианской веры. По другим источникам Аристарх был епископом Сирийской Аламии.

Святой Пуд был почитателем из Рима. Свой дом он превратил в настоящее прибежище для всех христиан. Однажды у него гостили даже верховные апостолы Павел и Петр.

Святой Трофим родился в Эфесе, Азия. Он проповедовал Слово Божие вместе со святым Павлом в Иерусалиме. Также получил от апостола Павла возможность стать епископом Арелаты в Галлии. Там он занимался тем, что обращал язычников и язычников к вере Христовой. Заключенный был вместе со святым Павлом. А потом принял мученическую смерть от меча.

Церковный календарь на 28 апреля: видео