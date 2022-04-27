Церковний календар на 28 квітня - кому моляться віряни

28 квітня - день пам'яті апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трофима / Pexels

Якому святому молитися 28 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 28 квітня в церковному календарі

28 квітня церква вшановує пам’ять апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трофима. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 28 квітня — день пам’яті апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трофима

У четвер, 28 квітня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трофима.

Всі три святих апостолів трудилися разом з апостолом Павлом. Вони загинули разом із ним від меча в часи, коли царював цісар Нерон.

Святий Аристарх належав до 70 учнів Ісуса Христа. Народився він в Македонії та був другом апостола Павла, про що той неодноразово казав. Він, разом з Павлом, проповідував Боже слово в Азії, потім став єпископом в Солуні. Однак пізніше разом зі своїм другом апостолом Павлом святий Аристарх сидів у в'язниці через християнську віру. За іншими джерелами Аристарх був єпископом Аламії Сирійської.

Святий Пуд був достойником із Риму. Свій дім він перетворив у справжній прихисток для всіх християн. Одного разу у нього гостювали навіть верховні апостоли Павло і Петро.

Святий Трофим народився в Ефесі, Азія. Він проповідував Боже Слово разом зі святим Павлом в Єрусалимі. Також отримав від апостола Павла можливість стати єпископом Арелати, що в Галії. Там він займався тим, що навертав язичників та поган до віри Христової. Ув'язнений був разом із святим Павлом. А потім прийняв мученицьку смерть від меча.

Церковний календар на 28 квітня: відео