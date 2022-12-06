Церковный праздник 6 декабря – кому молятся верующие, приметы дня

Что можно делать 6 декабря, а что строго-настрого запрещает Церковь — читайте в материале ТСН.ua.

Православный праздник 6 декабря – день памяти святых епископов Амфилохия

6 декабря чтят память святых епископов Амфилохия. Что нам известно об этом дне?

Родился святой около 340 года в Кесарии Каппадокийской. Был другом Григория Богослова и Василия Великого, а в конце своей жизни стал епископом Иконийским. Амфилохия относят к Отцам Церкви и числу Великих Каппадокийцев.

Его семья была очень набожной, но до молодого возраста юноша хотел стать адвокатом. Однако вера во Христа победила эту мечту, поэтому Амфилохий решил посвятить жизнь служению Богу. Жил в пути, выращивал там себе овощи. За благочестивую жизнь был награжден Господом даром исцеления.

В 374 году стал епископом Иконии, сразу после этого созвал Иконийский Синод, во время которого осудил еретиков-макидонян, не веривших в божество третьего Лица Божьего.

Церковный календарь на 6 декабря: видео

Народные приметы

Идет снег и веет северный ветер – 6 июня будет холодный дождь.

На небе бегут низкие облака, ждите резкого похолодания.

Что нельзя делать 6 декабря

Запрещено ссориться, выяснять отношения.

Лучше в этот день ничего не занимать.

Что можно делать верующим

В этот день наши предки устраивали застолье в честь создания санного пути. Часто вечеринки сопровождались застольями и разнообразными играми.

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