Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 6 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
168
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 6 декабря

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя бросать на полпути начатые, но не доведенные до ума дела, иначе их уже не удастся доделать никогда, поэтому стоит собраться с силами – второе дыхание, скорее всего, уже не за горами.  Общение с окружающими принесет не только удовольствие, но и полезную информацию – главное, ее не пропустить. 

Символ дня: диск. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый. 

Счастливые камни дня: опал, рубин. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому необходимо как можно быстрее приступить к лечению. Все, что поступает в организм, моментально всасывается в кровь, поэтому необходимо быть максимально осторожными с сильнодействующими лекарственными препаратами и алкоголем – даже минимальная доза может стать причиной отравления. 

Питание дня: диеты, посты и голодание недопустимы – желудок должен получать хотя бы минимальную нагрузку. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они предсказывают грядущие жизненные перемены, особенно если человеку приснится круг или колесо. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно. 

Афоризм дня: "Кто может идти к источнику, не должен идти к кувшину" (Леонардо да Винчи). 

Ангел-хранитель дня: Оргус – посылает своим подопечным настоящих – надежных, верных и преданных – друзей. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы и гадания на рунах. 

Табу дня: крупные сделки вместо прибыли могут принести убытки, поэтому от них лучше воздержаться. 

Читайте также:

Мировой хит зимних праздников: история столетнего "Щедрика"

Мировой хит зимних праздников: история столетнего "Щедрика"

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
168
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация