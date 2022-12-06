Астрологический прогноз на 6 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя бросать на полпути начатые, но не доведенные до ума дела, иначе их уже не удастся доделать никогда, поэтому стоит собраться с силами – второе дыхание, скорее всего, уже не за горами. Общение с окружающими принесет не только удовольствие, но и полезную информацию – главное, ее не пропустить.

Символ дня: диск.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый.

Счастливые камни дня: опал, рубин.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому необходимо как можно быстрее приступить к лечению. Все, что поступает в организм, моментально всасывается в кровь, поэтому необходимо быть максимально осторожными с сильнодействующими лекарственными препаратами и алкоголем – даже минимальная доза может стать причиной отравления.

Питание дня: диеты, посты и голодание недопустимы – желудок должен получать хотя бы минимальную нагрузку.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они предсказывают грядущие жизненные перемены, особенно если человеку приснится круг или колесо.

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Афоризм дня: "Кто может идти к источнику, не должен идти к кувшину" (Леонардо да Винчи).

Ангел-хранитель дня: Оргус – посылает своим подопечным настоящих – надежных, верных и преданных – друзей.

Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы и гадания на рунах.

Табу дня: крупные сделки вместо прибыли могут принести убытки, поэтому от них лучше воздержаться.

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