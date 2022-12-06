Астрологічний прогноз на 6 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидати на півдорозі розпочаті, але не доведені до розуму справи, інакше їх уже не вдасться завершити ніколи, тому варто зібратися з силами – друге дихання, найімовірніше, вже не за горами. Спілкування з оточенням принесе не лише задоволення, а й корисну інформацію – важливо її не пропустити.

Символ дня: диск.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: синій, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: опал, рубін.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, зазвичай тривають довго, тому необхідно якомога швидше розпочати лікування. Все, що надходить до організму, миттєво всмоктується в кров, тому необхідно бути максимально обережними з лікарськими препаратами сильної дії та алкоголем – навіть мінімальна доза може стати причиною отруєння.

Харчування дня: дієти, піст і голодування неприпустимі – шлунок має отримувати хоча б мінімальне навантаження.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – зазвичай вони пророкують майбутні життєві зміни, особливо якщо людині насниться коло або колесо.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й треба.

Афоризм дня: "Хто може йти до джерела, не повинен іти до глека" (Леонардо да Вінчі).

Ангел-охоронець дня: Оргус – посилає своїм підопічним справжніх – надійних, вірних і відданих – друзів.

Магія та містика дня: день сприятливий для опрацювання карми та ворожіння на рунах.

Табу дня: великі угоди замість прибутку можуть завдати збитків, тому від них краще утриматися.

Читайте також: