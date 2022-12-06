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Вночі у Запоріжжі пролунала серія вибухів

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Вночі у Запоріжжі пролунала серія вибухів

Фото: УНІАН

Вибухи відбулись після оголошення повітряної тривоги

В ніч на 6 грудня на території Запоріжжя пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що вибухи на території міста були чуті приблизно о 00:52. Вибухи в Запоріжжі пролунали через кілька хвилин після сигналу тривоги.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав громадян негайно пройти до укриттів.

Офіційні особи поки не надали інформації щодо пошкоджень чи постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у понеділок, 5 грудня, під час масованого ракетного удару з боку держави-агресорки у місті Запоріжжі пролунало кілька вибухів.

Зазначимо, що 5 грудня  російські окупанти знову здійснили масовану ракетну атаку по містах України, в багатьох областях успішно спрацювала українська ППО.

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Дата публікації
Перегляди
215
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