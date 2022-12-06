Ночью в Запорожье раздалась серия взрывов

В ночь на 6 декабря на территории Запорожья раздались взрывы.

Об этом сообщает Суспильне.

В сообщении указывается, что взрывы на территории города были слышны примерно в 00:52. Взрывы в Запорожье раздались через несколько минут после сигнала тревоги.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал граждан немедленно пройти к укрытиям.

Официальные лица пока не предоставили информацию о повреждениях или пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 5 декабря, во время массированного ракетного удара со стороны государства-агрессорки в городе Запорожье произошли несколько взрывов.

Отметим, что 5 декабря российские кафиры снова совершили массированную ракетную атаку по городам Украины, во многих областях успешно сработала украинская ПВО.

Читайте также: