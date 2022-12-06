Ночью в Запорожье раздалась серия взрывов

Взрывы произошли после объявления воздушной тревоги
В ночь на 6 декабря на территории Запорожья раздались взрывы.
Об этом сообщает Суспильне.
В сообщении указывается, что взрывы на территории города были слышны примерно в 00:52. Взрывы в Запорожье раздались через несколько минут после сигнала тревоги.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал граждан немедленно пройти к укрытиям.
Официальные лица пока не предоставили информацию о повреждениях или пострадавших.
Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 5 декабря, во время массированного ракетного удара со стороны государства-агрессорки в городе Запорожье произошли несколько взрывов.
Отметим, что 5 декабря российские кафиры снова совершили массированную ракетную атаку по городам Украины, во многих областях успешно сработала украинская ПВО.
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