Back in the USSR: в России снова начали печатать продуктовые талоны

В частности, талоны печатаются на мясо, молоко, рыбу и даже пищевую соль.

В России начали печатать и выдавать населению талоны на продукты питания, поскольку страна возвращается к временам дефицита, как это было во времена мечтаемого русскими СССР.

Об этом сообщает со ссылкой на российские СМИ.

В сообщении указывается, что в сети начали публиковать фото из местных типографий. Как выяснили журналисты, печать контрольных и продовольственных талонов оказалась "плановой".

В Министерстве промышленности и торговли в Тульской области уже отреагировали на сообщения СМИ.

фото tulapressa.ru

"Министерством промышленности и торговли Тульской области проводится работа по актуализации документов по поставке населению продовольственных и непродовольственных товаров. Такая работа предусмотрена действующим законодательством и плановая", — говорится в сообщении российского ведомства.

Отметим, что карточки в стране вводятся, когда ощущается дефицит на отдельные виды товаров. Они обязаны регулировать нормы потребления продуктов на одного человека.

Напомним, ранее сообщалось, что после 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, более 80% россиян частично или полностью потеряли свои сбережения.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия, несмотря на "радость" от санкций, все больше приближается к сценарию развития Ирана.

Читайте также: