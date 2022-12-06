В Турции девушка поделилась жуткими селфи за несколько минут до гибели в авиакатастрофе

Пилот самолета, на котором летела девушка, тоже погиб
Молодая турецкая косметолог обнародовала селфи с подписью прощания за несколько минут до того, как разбился самолет, на котором летела.
Об этом сообщает New York Post.
Сообщается, что в четверг днем 22-летняя Бурджу Саглам и 54-летний пилот вылетели из Памукова в Турции.
Саглам улыбалась, когда она публиковала кадры и фотографии себя из кабины в Instagram с подписью «До свидания».
Одномоторный самолет, в котором они летели с пилотом, упал на землю, когда его крыло врезалось в линию электропередачи на Османгаге. Сообщается, что это произошло после потери связи примерно через 20 минут после взлета.
Удар падающего самолета был зафиксирован камерами видеонаблюдения, а обломки самолета были найдены на стоянке возле электростанции.
В результате падения пассажирка и пилот погибли на месте крушения. Согласно сообщению, на земле никто не пострадал.
Напомним, ранее сообщалось, что в Индии мужчина выжил после того, как ему проткнули шею 150-летним трезубцем.
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