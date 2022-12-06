До Землі на шаленій швидкості наближається астероїд

У вівторок, 6 грудня, біля нашої планети пролетить астероїд, діаметр якого складає приблизно 21 метр.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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У повідомленні вказується, що небесне тіло 2022 WA6 максимально наблизиться до Землі 6 грудня на відстань в 1 680 000 кілометрів.

Швидкість руху астероїда складає 49 897 кілометрів на годину.

Дане небесне тіло не входить в групу "потенційно небезпечних" для планети Земля, скільки його довжина не перевищує 150 метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що NASA профінансувало вдосконалення технології для будівництва колоній на Місяці та Марсі.

Крім того, ми раніше інформували, що раніше NASA опублікувало фото з подорожі космічного апарату Orion до Місяця.

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