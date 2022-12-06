Церковне свято 6 грудня - кому моляться віряни, прикмети дня

Що можна робити 6 грудня, а що суворо забороняє Церква - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Православне свято 6 грудня - день пам'яті святих єпископів Амфілохія
6 грудня вшановують пам’ять святих єпископів Амфілохія. Що нам відомо про цей день?
Народився святий близько 340 року в Кесарії Каппадокійській. Був другом Григорія Богослова та Василія Великого, а наприкінці свого життя став єпископом Іконійським. Амфілохія відносять до Отців Церкви та числа Великих Каппадокійців.
Його родина була дуже побожною, але до молодого віку юнак бажав стави адвокатом. Однак, віра в Христа перемогла цю мрію, тому Амфілохій вирішив присвятити життя служінню Богові. Жив у путелі, вирощував там собі городину. За благочестиве життя був нагороджений Господом даром зцілення.
374 року став єпископом Іконії, відразу після цього скликав Іконійський Синод, під час якого засудив єретиків-макидонян, які не вірили в божество третьої Особи Божої.
Церковний календар на 6 грудня: відео
Народні прикмети
- Йде сніг та віє північний вітер — 6 червня буде холодний дощ.
- На небі біжать низькі хмари, чекайте на різке похолодання.
Що не можна робити 6 грудня
- Заборонено сваритися, з'ясовувати стосунки.
- Краще цього дня нічого не позичати.
Що можна робити вірянам
Цього дня наші предки влаштовували гуляння на честь створення санного шляху. Часто вечірки супроводжувалися застіллями і різноманітними іграми.
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