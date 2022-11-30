Что делать, чтобы обувь не скользила: эффективные лайфхаки

Рассказываем как обуздать скользкую обувь, чтобы можно было ходить в гололед в материале ТСН.ua

Конечно, самое первое, что нужно делать, чтобы не падать, так это не спешить, «гололедица» – «горячая пора» для травматологов.

Если есть возможность купить новую обувь, нужно выбирать ее правильно, что означает с правильной подошвой. Любая жесткая подошва имеет хорошее сцепление с поверхностью и будет скользить. Лучшей для зимы будет обувь с протектором с глубоким разнонаправленным рисунком.

Если такой обуви нет и не имеет возможности ее приобрести, воспользуйтесь домашними методами предотвращения падения.

Что сделать, чтобы обувь не скользила

Наклеить медицинский пластырь. Это средство спасет не надолго, все, что нужно – наклеить на подошву ботинок несколько полосок пластыря на тканевой основе. Но если на улице слякоть и мокрый снег, пластырь сделает ботинки еще опаснее.

Это средство спасет не надолго, все, что нужно – наклеить на подошву ботинок несколько полосок пластыря на тканевой основе. Но если на улице слякоть и мокрый снег, пластырь сделает ботинки еще опаснее. Если у кого-то сохранился войлок , нарежьте его кусочками и наклейте на подошву. Таким образом безопасно можно будет ходить дней 10, затем войлок стирается.

, нарежьте его кусочками и наклейте на подошву. Таким образом безопасно можно будет ходить дней 10, затем войлок стирается. С войлоком могут быть проблемы, потому что это необычный на сегодня материал, а вот клей "Момент", наверное, есть в каждом доме. Точно неделю обувь не будет скользить, если подошву им обработать. Вещество намазать змейками по всей площади подошвы, дать высохнуть, а затем обработать наждачной бумагой до шероховатости. Другой вариант использования клея – после его нанесения, посыпать клей слоем песка, который лишит подошву гладкости. Минус этого способа в том, что песчинки могут осыпаться из обуви дома.

наверное, есть в каждом доме. Точно неделю обувь не будет скользить, если подошву им обработать. Вещество намазать змейками по всей площади подошвы, дать высохнуть, а затем обработать наждачной бумагой до шероховатости. Другой вариант использования клея – после его нанесения, посыпать клей слоем песка, который лишит подошву гладкости. Минус этого способа в том, что песчинки могут осыпаться из обуви дома. Наждачную бумагу достаточно приклеить к подошве, хватит такого средства на 2-3 дня, затем нужно повторить процедуру. Вместо наждачной бумаги можно к подошве прикрепить жесткую часть губки для мытья посуды.

достаточно приклеить к подошве, хватит такого средства на 2-3 дня, затем нужно повторить процедуру. Вместо наждачной бумаги можно к подошве прикрепить жесткую часть губки для мытья посуды. В качестве "скорой" помощи поможет строительный скотч.

Если гололедица такая, что невозможно дойти до безопасного места, есть немного странный лайфгак, который обязательно поможет. Если у вас одетые носки , снимите их и натяните их сверху на обувь.

, снимите их и натяните их сверху на обувь. Можно воспользоваться специальными средствами, которые предлагают магазины, например ледоходами, резиновыми подошвами, специальными накладками.

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