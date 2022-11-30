Що робити, щоб взуття не ковзало: ефективні лайфгаки

Розповідаємо як приборкати слизьке взуття, щоб можна було ходити в ожеледицю в матеріалі ТСН.ua

Звичайно, найперше, що потрібно робити, щоб не падати, так це не поспішати, «ожеледиця» - «гаряча пора» для травматологів.

Якщо є можливість купити нове взуття, потрібно вибирати його правильно, що означає з правильною підошвою. Будь-яка тверда підошва має хороше зчеплення з поверхнею та буде ковзати. Найкращим для зими буде взуття з протектором з глибоким різноспрямованим малюнком.

Якщо такого взуття не має і не має можливості його придбати, скористайтеся домашніми методами запобігання падіння.

Що зробити, щоб взуття не ковзало

Наклеїти медичний пластир. Цей засіб врятує не надовго, все, що потрібно — наклеїти на підошву черевиків кілька смужок пластиру на тканинній основі. Але якщо на вулиці сльота та мокрий сніг, пластир зробить черевики ще небезпечнішими.

Цей засіб врятує не надовго, все, що потрібно — наклеїти на підошву черевиків кілька смужок пластиру на тканинній основі. Але якщо на вулиці сльота та мокрий сніг, пластир зробить черевики ще небезпечнішими. Якщо в когось зберігся матеріал повсть , наріжте його шматочками та наклейте на підошву взуття. Таким чином безпечно можна буде ходити днів 10, потім повсть стирається.

, наріжте його шматочками та наклейте на підошву взуття. Таким чином безпечно можна буде ходити днів 10, потім повсть стирається. З повстем можуть бути проблеми, бо це незвичний на сьогодні матеріал, а от клей "Момент", напевно, є у кожній оселі. Точно тиждень взуття не буде ковзати, якщо підошву ним обробити. Речовину намазати змійками по всій площі, дати висохнути, а потім обробити наждачним папером до шорсткості. Інший варіант використання клею — після його нанесення, посипати клей шаром піску, який позбавить підошву гладкості. Мінус цього способу в тому, що піщинки можуть обсипатися з взуття вдома.

напевно, є у кожній оселі. Точно тиждень взуття не буде ковзати, якщо підошву ним обробити. Речовину намазати змійками по всій площі, дати висохнути, а потім обробити наждачним папером до шорсткості. Інший варіант використання клею — після його нанесення, посипати клей шаром піску, який позбавить підошву гладкості. Мінус цього способу в тому, що піщинки можуть обсипатися з взуття вдома. Наждачний папір достатньо приклеїти до підошви, вистачить такого засобу днів на 2-3, потім потрібно повторити процедуру. Замість наждачного паперу можна до підошви прикріпити жорстку частину губки для миття посуду.

достатньо приклеїти до підошви, вистачить такого засобу днів на 2-3, потім потрібно повторити процедуру. Замість наждачного паперу можна до підошви прикріпити жорстку частину губки для миття посуду. У якості "швидкої" допомоги допоможе будівельний скотч.

Якщо ожеледь така, що не можливо дійти до безпечного місця, є трохи дивний лайфгак, але який обов'язково допоможе. Якщо у вас вдягнуті шкарпетки , зніміть їх і натягніть їх зверху на взуття.

, зніміть їх і натягніть їх зверху на взуття. Можна скористатися спеціальними засобами, які пропонують магазини, наприклад, льодоходами, гумовими підошвами, спеціальними накладками.

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