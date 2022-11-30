Що робити, щоб взуття не ковзало: ефективні лайфгаки

Розповідаємо як приборкати слизьке взуття, щоб можна було ходити в ожеледицю в матеріалі ТСН.ua
Звичайно, найперше, що потрібно робити, щоб не падати, так це не поспішати, «ожеледиця» - «гаряча пора» для травматологів.
Якщо є можливість купити нове взуття, потрібно вибирати його правильно, що означає з правильною підошвою. Будь-яка тверда підошва має хороше зчеплення з поверхнею та буде ковзати. Найкращим для зими буде взуття з протектором з глибоким різноспрямованим малюнком.
Якщо такого взуття не має і не має можливості його придбати, скористайтеся домашніми методами запобігання падіння.
Що зробити, щоб взуття не ковзало
- Наклеїти медичний пластир. Цей засіб врятує не надовго, все, що потрібно — наклеїти на підошву черевиків кілька смужок пластиру на тканинній основі. Але якщо на вулиці сльота та мокрий сніг, пластир зробить черевики ще небезпечнішими.
- Якщо в когось зберігся матеріал повсть, наріжте його шматочками та наклейте на підошву взуття. Таким чином безпечно можна буде ходити днів 10, потім повсть стирається.
- З повстем можуть бути проблеми, бо це незвичний на сьогодні матеріал, а от клей "Момент", напевно, є у кожній оселі. Точно тиждень взуття не буде ковзати, якщо підошву ним обробити. Речовину намазати змійками по всій площі, дати висохнути, а потім обробити наждачним папером до шорсткості. Інший варіант використання клею — після його нанесення, посипати клей шаром піску, який позбавить підошву гладкості. Мінус цього способу в тому, що піщинки можуть обсипатися з взуття вдома.
- Наждачний папір достатньо приклеїти до підошви, вистачить такого засобу днів на 2-3, потім потрібно повторити процедуру. Замість наждачного паперу можна до підошви прикріпити жорстку частину губки для миття посуду.
- У якості "швидкої" допомоги допоможе будівельний скотч.
- Якщо ожеледь така, що не можливо дійти до безпечного місця, є трохи дивний лайфгак, але який обов'язково допоможе. Якщо у вас вдягнуті шкарпетки, зніміть їх і натягніть їх зверху на взуття.
- Можна скористатися спеціальними засобами, які пропонують магазини, наприклад, льодоходами, гумовими підошвами, спеціальними накладками.
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