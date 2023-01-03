Як прати шерстяні речі правильно в машинці, вручну

Чи можна прати вовняні речі в пральній машинці, як прати вручну, що робити, щоб речі не сіли, читайте в матеріалі ТСН.ua

Підготовка вовняних речей до прання

Уважно роздивіться бирки на виробах. Умовні позначення на них підказують, як правильно випрати ту чи інакшу річ.

Не дивуйтеся, якщо на двох схожих вовняних речах бирки будуть різними. Рекомендації щодо температури прання залежать від відсотка синтетики в тканинах. Що більший відсоток натуральних волокон у речі, тим нижче буде рекомендована температура прання.

Перед пранням виверніть одяг навиворіт і застебніть всі гачки та блискавки, щоб уникнути зачіпок, а гудзики, навпаки, розстебніть, щоб петлі ґудзика не розтягнулися.

Як прати вовняні речі вручну

Прати речі у великій кількості води.

Оптимальна температура води для прання - 30°C.

Не сипте порошок поверх виробу. Збийте засіб для прання у пінку руками та лише тоді додайте його до замочених речей.

Речі з вовни не слід викручувати або надто сильно терти.

Як прати вовняні речі у пральній машинці

Для прання таких речей скористайтеся спеціальним режимом. У більшості моделей пральних машинок він називається «ручне прання вовни». Також підійде режим делікатного прання. Перед запуском машини переконайтеся, що система автоматичного віджиму вимкнена.

Використання спеціальних засобів для прання

Вважається, що для прання вовняних виробів найкраще використовувати рідкі засоби. Вони чудово працюють при низькій температурі й делікатно усувають забруднення.

Бюджетна альтернатива, яку рекомендують господині – стружка від мила. Просто натріть брусок на великій тертці й злегка спіньте руками стружку перед початком прання.

Для особливих ніжних виробів, наприклад для речей з ангори спробуйте використати шампунь для волосся.

Щоб речі були приємними на дотик, використовуйте кондиціонери. Також можна застосувати такий засіб для полоскання як гліцерин. У 5 л води розчиніть 1 ст. л гліцерину та обережно прополощіть речі в цій рідині.

Якщо речі під час прання можуть полиняти, щоб запобігти цьому додайте пару столових ложок оцту у воду для прання.

Якщо світлі речі з часом пожовкли, приготуйте натуральний відбілювач. У літр холодної води додайте 1 ст.л перекису водню. Покладіть у розчин пожовклу річ на 1 годину. Після цього ретельно прополощіть її й акуратно висушіть.

Сушіння речей з вовни

Не викручуйте вовняні речі та не використовуйте для цього автоматичний віджим у пральній машинці. Інакше, речі розтягнуться та стануть безформними.

Щоб прибрати зайву вологу з виробів, акуратно їх відіжміть, для вбирання вологи можна використовувати махровий рушник та залиште сохнути в розправленому вигляді на столі або на підлозі.

Ніколи не сушіть шерсть на вішалках чи батареях. Речі від цього можуть втратити форму та свій колір.

Загальні рекомендації по пранню речей з вовни. Що не любить вовна

Не періть занадто часто. Яким би делікатним не було повноцінне прання, воно зношує матеріал Можна освіжити річ, добре почистивши її щіткою.

Максимально обмежте період перебування у воді. Тривале замочування призведе до того, що річ сильно розтягнеться або, навпаки, сяде. Бажано, щоб все прання вовняних речей від замочування до полоскання займало не більше 45 хвилин.

Не допускайте перепадів температури під час прання — наприклад, ви прали при 40 °C, а потім прополоскали при 10 °C. Це найпростіший шлях до того, щоб ваш светр сів. Періть при низькій температурі.

Періть вовняні речі окремо від інших тканин, щоб уникнути зайвого тертя.

Біле періть окремо від кольорового, оскільки якщо у волокна білої вовни потраплять темні ворсинки, видалити їх буде дуже складно.

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