Данилов рассказал, могут ли в Украине заблокировать Facebook

Данилов рассказал, могут ли в Украине заблокировать Facebook

Данилов говорит, что в Facebook есть люди, которые "занимаются политической грязью" насчет Украины и руководства государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов исключил возможность блокировки в Украине социальной сети Facebook. Но он считает необходимым бороться с людьми, которые в этой соцсети распространяют сообщения с критикой государства и шагов власти.

Об этом Данилов заявил на брифинге 12 июля.

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"Вы представляете, что говорите? Как в Украине заблокировать Facebook. Это невозможно", — ответил Данилов на вопрос одного из журналистов.

В то же время Данилов заявил, что в Facebook есть люди, которые "занимаются политической грязью" насчет Украины и руководства государства. Но по сравнению с общим количеством украинских пользователей их немного.

"Как с ними бороться? Мы рассматриваем определенные процессы, как бороться именно с этими людьми. Но как заблокировать полностью Facebook — я считаю это просто невозможно", — высказался секретарь СНБО.

Насчет кибератак, то их Данилов, назвал хуже, чем атомное оружие. Он пояснил, что это такое оружие, которое может быть направлено на тот или иной объект с отложенным временем действия.

"Вы не можете почувствовать, увидеть. Через некоторое время будут ощущаться только последствия и больше ничего. Мы отрабатываем сегодня такие ситуации. У нас есть ответственный орган — это Министерство цифровой трансформации, который отвечает за кибербезопасность нашей страны", — добавил Данилов.

Напомним, в прошлом году народный депутат фракции "Слуга народа" Виктория Подгорная предложила прекратить работу Telegram из-за распространения в нем сомнительной и преступной информации.

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