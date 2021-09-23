Дело Майдана: главарь "титушек" Крысин получил 8 лет тюрьмы

Осужденного признали виновным по статье 127 Уголовного кодекса — пытки.
Дарницкий суд Киева объявил приговор по делу Юрия Крысина о похищении и пытках активистов Майдана — 8 лет лишения свободы. Фактически же ему добавили еще один год заключения в предыдущее решение суда по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
Об этом сообщил адвокат Крысина Игорь Василенко, пишет hromadske.
Так, осужденного признали виновным по статье 127 Уголовного кодекса — пытки. По другим статьям его оправдали за истечения срока давности. Речь идет о похищении человека, хулиганстве и препятствовании мирным акциям протеста.
Отмечается, что Крысин выйдет из тюрьмы в 2026 году, поскольку время его задержания отсчитывается с 2018-го года.
В свою очередь, прокурор по делу Юлия Малашич отметила, что суд учел позицию стороны обвинения и потерпевшего.
"Суд приговорил Крысина по статье о пытках к семи годам, но в совокупности, с учетом предыдущего решения, к восьми. Это была наша с потерпевшим Иваненко позиция во время дебатов, и суд ее услышал. Мне жаль признать, что по другим статьям Крысина освободили от ответственности... Но это было законное решение суда, поскольку истекли сроки давности", — сказала она.
Адвокаты Крысина будут подавать апелляцию на приговор. Сам Крысин, по словам защиты, находится в больнице под капельницей. Ранее он не признавал свою вину.
Напомним:
- В июле Дарницкий райсуд столицы освободил Юрия Крысина от уголовной ответственности за хулиганство, угон и незаконное препятствование проведению митингов. Все — из-за истечения срока давности.
- По делу о убийстве журналиста Вячеслава Веремия апелляционный суд Киева приговорил Крысина к пяти годам тюрьмы.