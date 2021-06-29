Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугарь на два месяца

Следующее заседание по делу назначено на 27 июля на 11:00.
Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца мера пресечения в виде домашнего ареста для обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и действия обязательств другой обвиняемой по этому делу — Яны Дугарь.
Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает "Укринформ".
"Суд постановил: ходатайство прокурора — удовлетворить. Продлить действие меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко Юлии. Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь Яне ", — сказала судья.
Следующее заседание по делу назначено на 27 июля на 11:00.
Напомним
- Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.
- 12 декабря Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного так же как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больнице Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугар. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.
- В то же время общественные активисты сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех трех к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, которые противоречат версии следствия.