День ангела 21 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 21 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

21 августа отмечаются только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 21 августа празднуют: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Николай, Федор.

Мужские именины

Герман

Имя Герман имеет латинское происхождение и в переводе имеет значение "близкий" и "родной". Если считать, что это имя имеет старогерманское происхождение, тогда оно переводится, как "воинственный" или просто "воин".

Герман — смелый, волевой и целеустремленный человек. Он притягивает к себе людей и имеет лидерские способности. Герман прекрасно понимает психологию людей и успешно этим пользуется. Умение управлять людьми и понимать их потребности наиболее полезны в работе Германа. Он часто становится руководителем достаточно высокого ранга. В семейных отношениях Герман также обязательно занимает место лидера. Жену ищет уступающую, полностью и безоговорочно принимающую его лидерство.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова и означает "не спящий".

Мальчик Григорий старается быть хорошим ребенком. Но непоседливый характер постоянно мешает ему быть спокойным. Отправляясь гулять, Григорий обязательно вернется со сбитыми коленками и грязной одеждой.

С возрастом Григорий не теряет повышенной душевной чувствительности, он легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию. Может стать водителем, инженером, фотографом.

В жены Григорий выберет обыкновенную женщину. Не будет ставить целью обязательно найти жену, имеющую престижную специальность, происходящую из обеспеченной семьи и обладающую эффектной внешностью. Для него важно, чтобы жена была хорошей хозяйкой, имела спокойный и ровный характер. Григорий любит домашний уют.

Емельян

Имя Емельян в переводе с древнегреческого означает "льстивый", "приятный в слове".

Емельян — постоянный и принципиальный. Он очень упрямый, порой это приносит ему вред. Емельян не любит спешки, суеты, заранее планирует все свои дела. Он предпочитает иметь нескольких знакомых, одного-двух лучших друзей, и редко состав "приближенных" меняется.

Свои секреты Емельян не станет рассказывать никому, порой людям кажется, что он им не доверяет.

Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени — "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит".

В раннем детстве Иосиф бывает раздражителен. Этому мальчику трудно угодить: то каша не та, то игрушка не такая, какую он видел в витрине магазина. К школьному возрасту это качество незаметно проходит. Иосиф вырастает добрым, чистосердечным мужчиной, отзывчивым на любую беду, всегда готовым прийти на помощь тем, кто нуждается. Он хороший муж и отец. Причем обычно у Иосифа бывает не менее двух детей, которых он очень любит и о которых неустанно заботится. Чаще всего Иосифы работают в искусстве и в торговле.

Леонид

Имя Леонид — это двукоренное имя древнегреческого происхождения и означает оно "потомок льва" или "подобный льву".

Леонид растет веселым и подвижным мальчиком. Он добрый и общительный ребенок, а его коммуникабельность сочетается с дипломатичностью даже в детском возрасте. Мальчик легко избегает конфликтов и помогает в неприятных ситуациях окружающим.

Взрослый Леонид так же может найти общий язык с кем угодно, а его умение разбираться в людях нередко выручает его и помогает в жизни. В работе Леонид имеет лидерские качества, что позволяет с легкостью занимать руководящие должности.

Семейные отношения Леонид строит с серьезным подходом. Он очень требователен к бытовым привычкам партнерши, так что будущая жена пройдет серьезный отбор. Детей своих Леонид любит, если его не остановить, то может их избаловать.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Во взрослом возрасте Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике.

Федор — очень заботливый к своей семье. Обычно он замечательный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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