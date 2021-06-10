Дочь умерла от пневмонии, а сын отстает в развитии: в Одессе родителей будут судить за халатность

Супругам правоохранители объявили о подозрении в совершении преступления, а именно невыполнении родительских обязанностей.

В Одессе будут судить супругов, которые небрежно относилось к детям. В результате их 8-месячная дочь умерла от бронхопневмонии, а 2-летний сын начал отставать в развитии.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, супругам объявлено о подозрении в совершении преступления.

Так, в марте этого года правоохранителям стало известно, что у 33-летнего мужчины и его 26-летней жены дома умерла дочь. Выяснилось, что к трагедии привела халатность родителей, которые не лечили ребенка должным образом.

Правоохранители наведались к супругам и обнаружили беспорядок в доме и то, что старший ребенок не получал должного питания, внимания и ухода и начал отставать в развитии. Мальчика изъяли из семьи в детское учреждение, где им занимаются квалифицированные специалисты.

Чтобы доказать виновность супругов в халатности, правоохранители провели ряд судебно-медицинских, психолого-психиатрических и комиссионных экспертиз.

"Правонарушителям сообщили о подозрении по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК, предусматривающего до пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", — рассказала старший следстватель Одесского районного управления полиции № 1 Наталья Калинка.

Напомним, что Одессе мать двоих девочек выиграла апелляционный суд и теперь ей должны вернуть дочерей. До этого она выпивала, дети ходили голодными и раздетыми, а однажды она даже хотела их продать водки.

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