Должен ли семейный врач приехать по вызову домой — разъясняет НСЗУ

В НСЗУ объяснили, должен ли семейный врач приезжать на вызов домой / pixabay.com

Согласно утвержденному Минздраву Порядка, первичную помощь оказывают пациенту во время личной приемки в медицинском учреждении. Но многих украинцев интересует вопрос: возможен ли вызов семейного врача домой и обязан ли он приехать? Ответ на него – в материале ТСН.ua.

В Порядке, утвержденном Минздравом, указано, что пациента для оказания первичной помощи принимают в медицинском учреждении. Однако иногда семейный врач может выехать на вызов домой. Поэтому украинцев все чаще интересует вопрос: обязан семейный врач приезжать в любом случае.

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Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) объяснила: врач не обязательно приедет по вызову, если у вас нет средств на проезд в общественном транспорте или вам далеко добираться в медицинское учреждение.

Также семейный врач может предоставить пациенту квалифицированную консультацию через видеосвязь или по телефону, но в соответствии с режимом работы того медицинского учреждения, где он работает.

Как связаться с семейным врачом для консультации по телефону или в мессенджере

Врач сам решает, какой номер телефона предоставить пациенту. Это может быть номер: его собственный, контакт-центр медицинского учреждения, рецепции.

При получении личного номера телефона семейного врача и разрешения звонить по телефону или писать в мессенджерах, необходимо помнить об общих этических правилах общения:

следует заранее договориться, в какое время и в каких ситуациях вы можете обращаться за консультацией, но нельзя звонить или писать ранним утром, поздно вечером, на выходных или в часы приема пациентов;

сразу назовите себя и переходите к существу вопроса, не присылайте видео- или аудиосообщения, ведь их не всегда удобно просматривать;

если у вашего семейного врача выходной, вы можете обратиться в дежурный кабинет, обычно работающий в нерабочие дни в большинстве амбулаториях.

Также НСЗУ в сообщении подчеркнула, что в случае неотложного состояния нужно звонить по телефону на номер 103, а не семейному врачу.