Должны быть готовы к членству в ЕС до конца 2024 года — Шмыгаль

По словам Шмыгаля, Украина успешно выполняет 7 рекомендаций Еврокомиссии.
Украина за год достигла огромного прогресса на пути вступления в Европейский союз и должна быть готова стать членом ЕС до конца 2024 года, впрочем, не исключено, что процесс может затянуться.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в четверг, 2 февраля.
По его словам, сейчас Украина успешно выполняет 7 рекомендаций Еврокомиссии. Это:
- достраивает антикоррупционную инфраструктуру,
- работает над подзаконными актами к закону о деолигархизации,
- приняты законы о медиа и национальных меньшинствах,
- принято законодательство о Конституционном суде,
- заработал Высший совет правосудия,
- ожидает на начала работы Высшей квалификационной комиссии судей,
- выполняет требования FATF по прозрачности средств.
"Весной рассчитываем на положительную оценку наших усилий со стороны Еврокомиссии. Наша задача — до конца 2023 г. быть готовыми к предвступительным переговорам, а к концу 2024 г. — быть готовыми к членству в ЕС. Сознательны, что принятие окончательного решения внутри ЕС может занять определенное время, но должны сделать все от себя зависящее для достижения результата", — подчеркнул глава правительства.
Украина вступление в Евросоюз — Урсула фон дер Ляйен
Во время визита в Киев 2 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Украина станет членом Европейского союза. Политика считает, что движение Украины помогает не только самой стране, но и Европейскому союзу. Также президент Еврокомиссии убеждена, что ЕК будет способствовать Украине приближаться к вступлению.
Накануне президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Боррель прибыли в Киев. Глава ЕК добавила, что уже в четвертый раз приехала в украинскую столицу после полномасштабного вторжения России.
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