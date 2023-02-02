Должны быть готовы к членству в ЕС до конца 2024 года — Шмыгаль

Украина за год достигла огромного прогресса на пути вступления в Европейский союз и должна быть готова стать членом ЕС до конца 2024 года, впрочем, не исключено, что процесс может затянуться.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в четверг, 2 февраля.

По его словам, сейчас Украина успешно выполняет 7 рекомендаций Еврокомиссии. Это:

достраивает антикоррупционную инфраструктуру, работает над подзаконными актами к закону о деолигархизации, приняты законы о медиа и национальных меньшинствах, принято законодательство о Конституционном суде, заработал Высший совет правосудия, ожидает на начала работы Высшей квалификационной комиссии судей, выполняет требования FATF по прозрачности средств.

"Весной рассчитываем на положительную оценку наших усилий со стороны Еврокомиссии. Наша задача — до конца 2023 г. быть готовыми к предвступительным переговорам, а к концу 2024 г. — быть готовыми к членству в ЕС. Сознательны, что принятие окончательного решения внутри ЕС может занять определенное время, но должны сделать все от себя зависящее для достижения результата", — подчеркнул глава правительства.

Украина вступление в Евросоюз — Урсула фон дер Ляйен

Во время визита в Киев 2 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Украина станет членом Европейского союза. Политика считает, что движение Украины помогает не только самой стране, но и Европейскому союзу. Также президент Еврокомиссии убеждена, что ЕК будет способствовать Украине приближаться к вступлению.

Накануне президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Боррель прибыли в Киев. Глава ЕК добавила, что уже в четвертый раз приехала в украинскую столицу после полномасштабного вторжения России.

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