Маємо бути готові до членства в ЄС до кінця 2024 року - Шмигаль

За словами Шмигаля, Україна успішно виконує 7 рекомендацій Єврокомісії.
Україна за рік досягнула величезного прогресу на шляху до вступу в Європейський союз і має бути готова стати членом ЄС до кінця 2024 року, втім, не виключено, що процес може затягнутися.
Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу із очільницею ЄК Урсулою фон дер Ляєн у четвер, 2 лютого.
За його словами, наразі Україна успішно виконує 7 рекомендацій Єврокомісії. Це:
- добудовує антикорупційну інфраструктуру,
- працює над підзаконними актами до закону про деолігархізацію,
- ухвалено закони про медіа та національні меншини,
- прийнято законодавство про Конституційний суд,
- запрацювала Вища рада правосуддя,
- очікує на початок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів,
- виконує вимоги FATF щодо прозорості коштів.
"Весною розраховуємо на позитивну оцінку наших зусиль з боку Єврокомісії. Наше завдання — до кінця 2023 р бути готовими до передвступних переговорів, а до кінця 2024 року — бути готовими до членства в ЄС. Свідомі, що ухвалення остаточного рішення всередині ЄС може зайняти певний час, але маємо зробити все від себе залежне для досягнення результату", - наголосив очільник уряду.
Україна вступ до Євросоюзу - Урсула фон дер Ляєн
Під час візиту до Києва 2 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що Україна стане членом Європейського союзу. Політикиня вважає, що рух України допомагає не лише самій країні, а й Європейському союзові. Також президентка Єврокомісії переконана, що ЄК сприятиме Україні наближатися до вступу.
Напередодні президентка Єврокомісії фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Боррель прибули до Києва. Очільниця ЄК додала, що вже вчетверте приїхала до української столиці після повномасштабного вторгнення Росії.
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