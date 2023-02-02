Маємо бути готові до членства в ЄС до кінця 2024 року - Шмигаль

Україна за рік досягнула величезного прогресу на шляху до вступу в Європейський союз і має бути готова стати членом ЄС до кінця 2024 року, втім, не виключено, що процес може затягнутися.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу із очільницею ЄК Урсулою фон дер Ляєн у четвер, 2 лютого.

За його словами, наразі Україна успішно виконує 7 рекомендацій Єврокомісії. Це:

добудовує антикорупційну інфраструктуру, працює над підзаконними актами до закону про деолігархізацію, ухвалено закони про медіа та національні меншини, прийнято законодавство про Конституційний суд, запрацювала Вища рада правосуддя, очікує на початок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, виконує вимоги FATF щодо прозорості коштів.

"Весною розраховуємо на позитивну оцінку наших зусиль з боку Єврокомісії. Наше завдання — до кінця 2023 р бути готовими до передвступних переговорів, а до кінця 2024 року — бути готовими до членства в ЄС. Свідомі, що ухвалення остаточного рішення всередині ЄС може зайняти певний час, але маємо зробити все від себе залежне для досягнення результату", - наголосив очільник уряду.

Україна вступ до Євросоюзу - Урсула фон дер Ляєн

Під час візиту до Києва 2 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що Україна стане членом Європейського союзу. Політикиня вважає, що рух України допомагає не лише самій країні, а й Європейському союзові. Також президентка Єврокомісії переконана, що ЄК сприятиме Україні наближатися до вступу.

Напередодні президентка Єврокомісії фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Боррель прибули до Києва. Очільниця ЄК додала, що вже вчетверте приїхала до української столиці після повномасштабного вторгнення Росії.

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