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Экс-заместителю председателя Госспецсвязи избрали меру пресечения

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Экс-заместителю председателя Госспецсвязи избрали меру пресечения

ВАКС / Фото: Высший антикоррупционный суд/Facebook

Бывший чиновник вместе с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС  избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В ведомстве говорят, что бывшего чиновника вместе с другими лицами подозревают в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.

Напомним, у экс-председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя, подозреваемого в "схеме" на десятки миллионов гривен, нашли огромное состояние. Только криптовалютой экс-чиновник имеет $1,5 млн.

24 ноября Юрий Щиголь, нардеп Одарченко и застройщик Копистира вышли из СИЗО, поскольку за них был внесен определенный судом залог.

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Дата публикации
Просмотры
279
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