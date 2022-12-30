Это вредно: когда специалисты не советуют пить чай

Оказывается, пить чай можно не всегда. Специалисты по здоровому питанию не советуют пить чай сразу после еды, потому что это вредно для здоровья. Почему читайте в материале ТСН.ua.

Специалисты по здоровому питанию не советуют пить такой любимый многими напиток, как чай сразу после еды. А все потому, что в нем содержится кофеин, мешающий усвоению железа в организме.

Отмечается, что здесь все зависит от многих факторов, в частности, количества, качества чая, который выпивается после еды, а также времени, прошедшего от потребления. Чтобы не навредить своему организму, следует подождать не менее 40 минут и только после этого заваривать себе чашку ароматного напитка. Также следует обращать внимание на состояние здоровья конкретного человека.

Следует запомнить, что чай лучше не смешивать с продуктами питания. Поэтому отделяйте основную пищу и чаепитие. Даже если вам очень нравится запивать бутерброды любимым напитком.

Сколько чая можно выпивать в день? Какая доза считается безопасной для здоровья человека? Если у вас нет хронических заболеваний, можно выпивать до 400 мл чая в день. Специалисты советуют делать это в первой половине дня. В случае, когда у человека имеется почечная недостаточность, повышенное содержание мочевой кислоты или мочекаменная болезнь, лучше пить меньше чая.

А вот чай в пакетиках не несет никакой полезности организму человека. Поэтому его лучше заменить листовым. Ведь он помогает замедлить процессы старения, восстанавливает нормальную работу ЖКТ, оказывает антибактериальное действие и укрепляет защитные функции организма.